В Оренбурге из-за паводка отключили свет и ограничили движение автотранспорта

В Оренбурге до 15 апреля частично ограничено движение автомобильного транспорта по городу. Причиной тому, как проинформировали пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, сильнейший паводок, что последние несколько дней изводит десятки населенных пунктов региона.

Отмечается, что к настоящему времени для проезда в Оренбурге закрыты шесть улиц и пять переулков.

Также стало известно, что в одном из микрорайонов Оренбурга из-за паводковых вод временно ограничили подачу электричества в дома.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Жителей призывают к самостоятельной эвакуации, на месте им также помогают спасатели. Сейчас в пунктах временного размещения около 300 человек. К работе на местах подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся.

Ранее мы писали, что под угрозой подтопления поселки Никель, Строителей, Лесоторговый и улица Борисоглебского.