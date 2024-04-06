Мэр Орска осматривал дамбу незадолго до прорыва

Мэр Орска Василий Козупица проводил осмотр дамбы 3 апреля, за несколько дней до ее прорыва. Тогда градоначальник на официальной странице в соцсети отмечал , что никакой угрозы нет.

Как сообщал мэр Орска, он вместе заместителем по муниципальному хозяйству Сергеем Егером проверил состояние дамбы и подъездных путей, а также пообщался с жителями. Тогда ни у кого не было мыслей, что защитное сооружение может прорвать.

«Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет», — сообщается в посте от 3 апреля.

Напомним, 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала воды реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей. Часть из них спасатели перевезли в пункты временного размещения. Людей из ближайших СНТ и поселений призвали эвакуироваться самостоятельно. Глава Оренбурга уточнял, что ситуация критическая.

Ранее сообщалось, что угроза затопления сохраняется в Старом городе.