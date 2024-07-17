В Париже автомобиль протаранил террасу кафе, где были люди

В Париже неизвестный водитель автомобиля врезался в террасу местного кафе, из-за чего несколько человек получили серьезные увечья. Об аварии сообщает Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился около 19:30 по местному времени. Водитель наехал на нескольких отдыхающих, которые в момент дорожно-транспортного происшествия находились на террасе ресторана «Ramus». Издание сообщает, что трем из шести потерпевших необходима незамедлительная помощь медицинского персонала. Водитель сумел скрыться с места аварии, а вот его пассажир был задержан. В публикации высказывается мнение, что автомобилист и второй человек находились в состоянии алкогольного опьянения.

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