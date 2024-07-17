В Петербурге полиция задержала подозреваемого в избиении девочки на пустыре

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении ребенка на пустыре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД РФ, опубликованном в мессенджере.

Предположительно, молодой человек участвовал в избиении 14-летнего подростка на пустыре в районе Парголово. Информация об этом появилась в воскресенье, 14 июля. В детскую поликлинику поступила школьница с несколькими травмами. Медицинское учреждение сразу уведомило об этом полицию.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов установили, что девочку избили знакомые подростки. Причиной такого поступка стало подозрение в краже денег из квартиры подруги школьницы. В ведомстве уточнили, что подозреваемым оказался 17-летний местный житель. Он был задержан 16 июля.

Полиция продолжает расследовать происшествие. На данный момент устанавливаются другие лица, причастные к избиению ребенка.

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