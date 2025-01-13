В США заявили о желании избежать масштабной войны с ядерной державой

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что штаты смогли осторожно укрепить свои позиции в стратегическом соперничестве с Китаем, при этом не спровоцировав Поднебесную на конфликт.

По оценке Салливана, США смогли сохранить стабильность в двусторонних отношениях с Китаем и одновременно укрепить свои стратегические позиции. По словам американского госслужащего, штаты не хотят полноценного конфликта и стараются этого избегать по сей день.

«Последнее, чего хотят американцы, — это масштабная война с ядерной державой. Мы смогли укрепить нашу позицию в этом соперничестве и одновременно стабилизировать отношения, не допуская их скатывания к конфликту. Это также можно считать несомненным успехом», — сказал он.

Также Салливан отметил, что серьезный толчок в развитии случился при Джо Байдене, в результате страна смогла достойно конкурировать с КНР. Собеседник канала отметил, что американская сторона теперь стала более сильной, чем была 1,5 года назад.

Ранее сообщалось, что на Западе назвали действия Трампа и РФ самой большой угрозой для Европы.