Эксперт назвал трудовую миграцию скрыто затратной для российской экономики

Тема трудовой миграции давно стала частью российского экономического ландшафта, но ее истинная цена для страны лишь сейчас начинает обсуждаться в полный голос. Принято считать, что иностранная рабочая сила — это лишь вопрос заполнения вакансий и дешевизны для бизнеса. Однако, как заявил в эфире радио Sputnik руководитель проекта «Путь домой» Анатолий Бублик, у этого явления есть и обратная, крайне затратная для государства сторона.

По его словам, суть проблемы заключается в масштабном оттоке капитала. Трудящиеся-мигранты, зарабатывая в России, основную часть доходов не тратят здесь, а отправляют семьям на родину. По словам эксперта, речь идет об астрономических суммах — только в Узбекистан ежегодно переводится более 11 млрд долларов. Эти деньги, которые могли бы циркулировать внутри российской экономики, стимулируя спрос и развитие, навсегда покидают ее финансовый контур. Таким образом, дешевизна мигрантов для конкретного работодателя оборачивается колоссальными макроэкономическими потерями для бюджета и страны в целом.

Эксперт добавил, что Россия, по сути, экспортирует не только рабочие места, но и финансовые ресурсы, теряя потенциальные налоги и внутренний потребительский оборот. Это ослабляет национальную экономику, лишая ее «крови» — оборотных средств, которые создают мультипликативный эффект, когда каждый рубль, потраченный внутри страны, порождает новые экономические активности.

По его мнению, назрела необходимость пересмотра миграционной политики. Вопрос стоит не просто о наличии рабочей силы, а о том, как интегрировать ее в экономику так, чтобы заработки оставались в России, превращаясь в инвестиции, налоги и потребительскую способность. Без решения этой задачи страна будет продолжать субсидировать экономики других государств, оплачивая иллюзию дешевой рабочей силы неподъемными для себя долгосрочными издержками.

