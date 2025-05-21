В Подмосковье нашли самую дорогую шаурму в России

В районе Рублевки обнаружена самая высокая цена за шаурму в России. За традиционный рецепт с куриным мясом придется отдать 1200 руб., в то время как шаурма с добавлением дорадо, завернутая в лаваш премиум-класса, обойдется в 2100 руб.

Клиенты данного заведения приезжают исключительно на машинах класса люкс или заказывают такси повышенной комфортности. Для сравнения: средняя цена шаурмы по России в настоящее время составляет около 250 руб.

В декабре прошлого года стало известно, что в России появится ГОСТ на шаурму. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказывал, что исследования выявили наличие опасных бактерий в 27 из 29 образцов шаурмы.

Эти результаты показывают наличие серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, что подчеркивает необходимость в новом стандарте.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Коджаэли 648 человек отравились куриной шаурмой.