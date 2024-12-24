В России в 2025 году появится ГОСТ на шаурму. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. Он рассказал о завершении подготовки первой редакции стандарта.

«Предполагаем, что его окончательное утверждение произойдет в 2025 году, тогда же он вступит в силу», — сказал Протасов.

По его словам, исследования, проведенные Роскачеством в апреле 2024 года, выявили наличие опасных бактерий в 27 из 29 образцов шаурмы. Эти результаты показывают наличие серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, что подчеркивает необходимость в новом стандарте.

Помимо разработки ГОСТа на шаурму, Роскачество также активно работает над стандартами в других областях. На данный момент разрабатывается ГОСТ на принципы пищевой безопасности в сфере общественного питания, а также готовится к утверждению стандарт на натуральную косметику.

Для проверки экологичности товара Роскачество планирует проводить лабораторные испытания в соответствии с новым стандартом, который поможет улучшить качество продуктов и повысить безопасность потребителей.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило фальсификацию и канцерогены в меде 17 торговых марок.