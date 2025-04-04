В Турции почти 650 человек отравились шаурмой

В провинции Коджаэли в Турции произошло ЧП. Там 648 человек отравились шаурмой, приготовленной из куриного мяса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.

В турецкой провинции Коджаэли произошло ЧП. Там жители района Керфез стали массово обращаться в больницы с признаками отравления. Всех их объединяет одно — эти люди приобретали шаурму из курятины в одной и той же лавке.

«В общей сложности 648 человек обратились в больницы с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует», — указали журналистам власти региона.

Полиция уже опечатала злополучную точку общепита. Продукты из нее изъяли и отправили на анализ. Уже известно, что они не соответствуют общепринятым стандартам. По делу об отравлении задержано два человека.

Ранее сообщалось об отравлении шести школьников в Подмосковье. У учеников школы из Красногорска тревожные симптомы проявились прямо во время занятий. После этого были приняты меры для оказания необходимой медицинской помощи, в том числе госпитализация. Причина отравления неизвестна.