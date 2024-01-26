В Подмосковье проживает свыше 630 человек, переживших блокаду Ленинграда

В Подмосковье в настоящее время проживают 638 человек, переживших один из самых трагичных эпизодов Великой Отечественной войны, рассказал спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, самоотверженностью защитников непокоренного Ленинграда. Даже столкнувшись с самыми невообразимыми испытаниями, ленинградцы проявили невероятную силу духа и сохранили свой город от захватчиков», — сказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что для блокадников в Московской области предусмотрены не только федеральные, но и региональные выплаты. Жители блокадного Ленинграда каждый год получают материальную помощь в честь празднования годовщины снятия блокады.

Блокадникам в том числе предоставляется бесплатный проезд на транспорте, компенсация половины расходов на жилье, ЖКУ, капитальный ремонт и телефонную связь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки участников СВО.