В Подмосковье стартовал прием документов на награждение Знаком отличия за защиту прав человека

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская сообщила, что стартовал прием документов претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области».

Напоминаем, что принять участие в отборе на награждение Знаком могут люди, занимающиеся активной и плодотворной общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека. Кандидатуры претендентов на награду будут рассматриваться Советом государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» по награждению Знака отличия.

«Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду: юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», — отметила Ирина Фаевская.

Примечательно, что документы можно направить не позднее 1 ноября текущего года.

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