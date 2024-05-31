В Подмосковье завершился десятый региональный чемпионат «Абилимпикс»

Порядка пятисот пятидесяти учащихся Подмосковья стали победителями десятого регионального чемпионата «Абилимпикс», который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями проходил на базе 24 образовательных учреждений Московской области, собрав почти тысячу участников из 287 организаций. Участники соревновались в трех категориях: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты предприятий.

«Победители были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Они представят Московскую область в финале Национального чемпионата „Абилимпикс“, который пройдет в Москве в октябре. Желаем ребятам удачи!», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.