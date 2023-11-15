В подмосковных Химках разработали космический аппарат для исследования Арктики

Спутник будет круглосуточно наблюдать за поверхностью Земли и акваторией Северного Ледовитого океана. В его задачу входит сбор метеорологической информации, максимально точное определение местонахождения судов и самолетов, терпящих бедствие и работа по другим направлениям. Аппарат прошел все необходимые испытания и уже доставлен на Байконур. Запуск намечен на декабрь 2023 года. Выведение на орбиту будет осуществлено ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком химкинского производства «Фрегат».

Напомним, что первый аналогичный спутник подмосковных ученых, запущенный в феврале 2021 года выполняет целевые задачи в полном объеме.