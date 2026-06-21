В Подольске зажгут тысячи свечей в память о героях войны

В День памяти и скорби, 21 июня, на площади Славы в Подольске пройдет всероссийская акция «Свеча памяти». Участники зажгут тысячи свечей и выложат из них изображение монумента Подольским курсантам, которые в 1941 году героически обороняли Москву. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.

Накануне одной из самых трагических дат в истории страны жителей Подольска приглашают стать частью трогательной традиции. 21 июня на площади Славы зажгутся тысячи свечей в память о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» каждый год собирает людей, для которых память о подвиге предков остается священной.

Волонтеры, активисты и все неравнодушные горожане создадут из огоньков грандиозную инсталляцию — изображение монумента Подольским курсантам. Эти юные защитники столицы в октябре 1941-го ценой собственных жизней сдерживали натиск врага на подступах к Москве. Их подвиг навсегда вписан в историю Подольска и всей страны.

Сбор участников назначен на 21:00. Организаторы призывают каждого принести свою свечу и внести вклад в общее полотно памяти. Акция пройдет на открытой площадке у монумента — здесь, где особенно сильно чувствуется связь времен и поколений. Подольчане не раз доказывали, что умеют чтить историю, и сегодняшний вечер не станет исключением.