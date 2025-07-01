«Этим должны заняться компетентные органы»: платные курилки в Пулково оказались незаконными — ФАС начала проверку

Введение платных курительных комнат в аэропорту Пулково незаконно, этим вопросом должны заняться компетентные органы. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил адвокат Максим Калинов.

Ранее пресс-служба авиагавани сообщила изданию «Фонтанка» о введении такой платы в размере 500 рублей. Там же пояснили, что аэропорт не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, так как за их содержание нужно платить, в частности за уборку и обслуживание. Как подчеркнул адвокат Калинов, такое решение незаконно.

«Я думаю, что это незаконно, в других аэропортах тоже есть курилки, и никто за это денег не берет. Здесь создаются людям препятствия в пользовании помещением. Курительная комната должна быть для удобства людей», — пояснил специалист.

Как считает эксперт, такая норма появилась в петербургском аэропорту по внутреннему приказу.

«Пулково в обход сделали такое правило, приказом по аэропорту, что будут взиматься деньги за помещение. Я считаю, что нужно надзорным органам и прокуратуре просмотреть этот вопрос. Не удивлюсь, если отменят это решение», — заявил он.

При этом, как заверил адвокат, обычному гражданину не стоит самостоятельно решать проблему в аэропорту, даже по букве закона.

«Одному человеку все сложно будет решить на месте. Гражданам не помогут разговоры про закон “О защите прав потребителей” или другие нормативные акты. В Пулково, я убежден, действуют внутренние нормативные документы, согласно которым они берут плату. Сразу нарушить этот документ, даже если действие незаконное, не получится. И более того, это будет уже незаконно со стороны человека. Решать вопрос нужно в юридическом порядке, этим компетентные органы должны заниматься», — заключил Калинов.

После новостей о нововведениях в Пулково телеграм-канал Mash сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аэропорт после введения платных курительных комнат в зоне вылета.

Ранее стало известно, что в в скандальном парке «Тайган» в Крыму спортсменка дала вейп орангутану и обвинила во всем ИИ.