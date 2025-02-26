Зеленский собрался провести аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов

По словам Владимира Зеленского, он организует на Украине аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов, который не отражен в соглашении с Соединенными Штатами Америки. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Общественное».

Во время своей речи глава киевского режима сказал, что инвестиционный фонд является не американским, а украино-американским.

«Украина дает деньги в фонд от каких-то новых вещей... Тут 50%, которые возмещаются от новых доходов, от новых лицензий. Украина должна разобраться с лицензиями, это не написано в соглашении, но должен быть аудит, где что лежит. Если спящие лицензии, то они должны работать на государство, и 50% идут в фонд», — сказал Зеленский.

По его же утверждению, вклад Украины в инвестиционный фонд – это 50% от грядущих доходов, которые будут получены от ренты или лицензий на полезные ископаемые, а также дивидендов на инфраструктурные объекты. При этом, как заявлял Вашингтон, договоренность с Киевом по минеральным ресурсам пока не достигнута.

Ранее стало известно, что по расчетам президента США Дональда Трампа сделка по редкоземельным металлам может принести доход, который оценивается в $1 трлн.