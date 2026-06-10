В России нашли способ лечить опасную женскую патологию без имплантов

Гинекологи Нижегородской больницы №12 предложили новый способ борьбы с тяжелым женским недугом — рецидивом энтероцеле, или проще говоря, тяжелым опущением органов малого таза. Вместо синтетических имплантов, которые часто вызывали осложнения, хирурги используют только собственные ткани пациентки. Метод уже внедрен в практику, уточняет ИА «Время Н» .

В Нижнем Новгороде врачи совершили, без преувеличения, прорыв в гинекологической хирургии. Речь идет о лечении энтероцеле — патологии, при которой петли кишечника начинают давить на стенки влагалища, вызывая опущение органов малого таза.

Как пояснил главный редактор телеграм-канала «Стационар пресс» Алексей Никонов, заболевание часто становится неприятным последствием популярной операции по фиксации матки. И здесь есть серьезная проблема: с рецидивом сталкивается каждая третья женщина. То есть болезнь возвращается снова и снова.

Раньше основным методом лечения была установка синтетических сетчатых имплантов. Они помогали держать органы в правильном положении, но цена такого решения оказывалась высокой. Организм часто отторгал чужеродный материал. Возникали воспаления, боли, дискомфорт. И самое печальное — многие пациентки теряли возможность полноценной интимной жизни.

Нижегородские гинекологи решили пойти другим путем. Они разработали методику, при которой пластика выполняется исключительно собственными тканями женщины. Никаких синтетических сеток, никакого риска отторжения.

Результат, по словам специалистов, впечатляет: опущение устраняется, а сексуальная функция сохраняется в норме.

Новый способ лечения уже внедрен в работу больницы №12. Для пациенток, которые годами страдали от рецидивов и боялись повторных операций, это реальный шанс забыть о проблеме.