В России повысили штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг

В России готовятся резко ужесточить ответственность за навязывание потребителям дополнительных, зачастую ненужных им товаров и услуг. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает штрафы за такие действия в десятки раз, передает РИА Новости.

Действующие санкции сейчас сравнительно невелики: для должностных лиц — от 2 до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 до 40 тыс. руб. Новые нормы предусматривают принципиально иной уровень наказания.

Так, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 50 до 150 тыс. руб., для юридических лиц (компаний) — от 200 до 500 тыс. руб.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, усиление ответственности должно надежнее защитить права потребителей от недобросовестных продавцов.

Первый заместитель председателя комитета по защите конкуренции Игорь Игошин уточнил, что проблема навязывания услуг широко распространена в таких сферах, как банковская, страховая и здравоохранение.

По словам депутата, дополнительные услуги часто не нужны покупателям, но обходятся им в ощутимую сумму. В отдельных случаях, особенно при крупных сделках (например, при ипотеке или покупке автомобиля), «накрутка» может достигать десятков или даже сотен тысяч рублей.

Недобросовестные продавцы нередко включают в договор пункты, которые обязывают клиента приобрести дополнительные услуги для получения основного товара. Новый закон призван пресечь такую практику.

