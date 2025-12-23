В Госдуме потребовали вернуть пенсионерам по 468 тыс. рублей

Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов призвал погасить долги перед работающими пенсионерами, выплатив каждому из них по 468,5 тыс. рублей. С соответствующей инициативой выступил депутат Сергей Миронов, пишет «Газета.Ru».

По словам парламентария, долги накопились за восемь лет, в течение которых государство не проводило индексацию пенсий для этой категории граждан.

«Конституция не делит пенсионеров на тех, кто работает и не работает. Она не предполагает избирательного порядка индексации пенсий для определенных групп граждан. Меж тем неработающим пенсионерам пенсию индексировали, а тем, кто работал, в этом отказали», — сказал он.

Миронов отметил, что отмена индексации привела к тому, что число работающих пенсионеров сократилось почти вдвое.

Потери государства от уменьшения налоговых поступлений и страховых взносов, по их оценкам, превышали затраты на повышение пенсий. Хотя в 2025 году индексацию для работающих пенсионеров вернули, вопрос о долгах за предыдущие девять лет остается открытым.

Для финансирования этих выплат депутат предложил ввести налог на сверхдоходы. Он подчеркнул, что затягивать с решением вопроса нельзя, так как в будущем в бюджете может не оказаться необходимой суммы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала сроки появления результатов исследований по замедлению старения.