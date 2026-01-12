В Самаре участники тренинга пытали куклу из презервативов в отместку за уход

В Самаре разразился скандал вокруг центра личностного роста «Гармония». Как пишет портал «Постньюс» со ссылкой на телеграм-канал Baza, методы работы этой организации и ее руководителя, бизнес-коуча Эллы Прудниковой, шокируют своей абсурдностью и жестокостью и все больше напоминают деятельность деструктивной секты.

Один из участников тренингов решил прекратить посещение курсов после того, как вложил в них около 100 тыс. руб. В ответ коучи и другие адепты центра объявили его предателем и устроили странный ритуал наказания. Они изготовили куклу из презервативов, нарядили ее в одежду, которую обычно носил мужчина, и заставляли участников оскорблять, бить и мучить этого резинового «предателя».

Однако это лишь верхушка айсберга. Другие экс-участники тренингов подробно описали программу занятий, состоящую из трех этапов.

Первый этап — «Базовый», предполагает «сплочение» людей. Коучи заставляли делиться интимными тайнами, которые позже использовались для шантажа и вымогательства денег.

Второй этап, «Трансформация», включал в себя различные абсурдные задания. Участники должны были бриться налысо, часами сидеть в неудобной позе, царапать слова на надгробиях, ходить в общественных местах в костюме космонавта или ползать по полу, изображая гусеницу.

Третий этап, «Лидерство», переходил все границы: участников заставляли зубной щеткой мыть ноги незнакомым людям, перевоплощаться в проституток и приставать к прохожим с интимными вопросами. Все это время руководитель центра Прудникова изучала финансовое положение учеников.

По словам пострадавших, женщина брала у наиболее состоятельных участников крупные суммы в долг, а три года назад перестала возвращать им деньги.

Один из экс-учеников сообщил, что Прудникова заняла у него 8 млн руб., а также оформила на его имя кредит на 9 млн руб. Хотя долг удалось отсудить, вернуть деньги невозможно — все имущество коуча заранее записано на родственников. Предварительная сумма ущерба от деятельности «Гармонии» и ее руководительницы оценивается потерпевшими в 100 млн руб.

Ранее МВД сообщило о новой схеме обмана россиян, связанного с блокировкой счета.