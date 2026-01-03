МВД предупредило о новой схеме шантажа с блокировкой банковских счетов

Мошенники используют новую схему обмана, при которой самостоятельно обращаются в банки от имени потенциальных жертв и добиваются блокировки их счетов, после чего переходят к шантажу. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Согласно данным ведомства, злоумышленники связываются с банковскими операторами, представляясь владельцами счетов. В разговоре они сообщают о якобы утраченных телефоне и банковской карте и просят заблокировать доступ ко всем финансовым операциям. Для подтверждения личности им зачастую достаточно назвать основные персональные данные — фамилию, имя, отчество и дату рождения клиента.

После того как счета оказываются заблокированы, преступники выходят на связь с настоящим владельцем карты. Чаще всего контакт устанавливается через социальные сети или мессенджеры. Мошенники утверждают, что именно они инициировали блокировку, и выдвигают требования, выполнение которых, по их словам, необходимо для восстановления доступа к деньгам.

В МВД отмечают, что подобная схема рассчитана на психологическое давление и дезориентацию граждан, а также на недостаточную осведомленность о реальных процедурах банковской безопасности.

