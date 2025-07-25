В Санкт-Петербурге зафиксирован температурный рекорд

Санкт-Петербург переживает самый жаркий день с начала года — температура воздуха достигла рекордных +31,3°, по данным городской метеостанции. Предыдущий максимум был зафиксирован 13 июля и превышен на 0,1 градуса. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус в личном телеграм-канале.

25 июля Северная столица оказалась во власти аномальной жары. К 17 часам дня метеостанции зафиксировали температуру +31,3°, что на 0,1° выше предыдущего рекорда, установленного 13 июля. Это значение может еще увеличиться — окончательные данные будут известны после 21 часа, когда специалисты снимут показания с максимальных термометров.

Метеорологи отмечают, что такая жара для Петербурга действительно редкость. Город, известный своими прохладным климатом и частыми дождями, сейчас переживает по-настоящему тропическую погоду. Особенно тяжело приходится жителям, чьи квартиры не оборудованы кондиционерами — в центре города температура в помещениях может быть на 5-7 градусов выше уличной.

Врачи рекомендуют петербуржцам соблюдать осторожность: пить больше воды, избегать длительного пребывания на солнце и носить головные уборы. Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым горожанам.

Ранее метеорологи предрекли югу России экстремальную погоду.