В Сети посмеялись над Зеленским, надевшим штаны задом наперед

Пользователи социальных сетей Великобритании с иронией отреагировали на снимок, на котором глава киевского режима Владимир Зеленский запечатлен в брюках, надетых задом наперед. Об этом пишет в своем материале издание Daily Mail. Все произошло во время его встречи с британским премьером Киром Стармером в Киеве.

По мнению пользователей, Зеленский выбрал такой способ ношения брюк, потому что молния оказалась сзади.

«Фотография Владимира Зеленского стала вирусной после того, как внимательные пользователи социальных сетей заметили, что украинский лидер, судя по всему, надел брюки задом наперед», — передает издание.

Ранее президента Эммануэля Макрона высмеяли во Франции. Политик Флориан Филиппо заявил, что французский лидер на фоне парада Победы в Москве превратился в объект для насмешек. Над ним смеются другие главы государств в то время, как они празднуют День Победы в Москве. В то же самое время французский президент вынужден в одиночестве проезжать по Елисейским полям и приветствовать своих «воображаемых друзей».

Также накануне в интернете было опубликовано видео, снятое в вагоне поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года. На видео запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На видео можно заметить, как Мерц прячет ложку, а Макрон убирает небольшой пакет. Это вызвало слухи о том, что они могли употреблять какие-то вещества.