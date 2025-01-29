Уроженка Узбекистана родила в самолете, пролетая над Гренландией: у ребенка есть право на гражданство страны
SHOT: россиянка приняла роды в самолете Uzbekistan Airways над Гренландией
Фото: [unsplash.com]
Жительница России приняла роды на борту самолета, пролетая над Гренландией. Теперь у новорожденного есть основание претендовать на гражданство это страны, сообщил телеграм-канал SHOT.
54-летняя Виктория из Москвы рассказала SHOT, что путешествовала на Uzbekistan Airways в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте. Прямо над Северным Ледовитым океаном у гражданки Узбекистана, которая сидела на соседнем ряду, неожиданно начались схватки. Она летела вместе с мужем и четырьмя детьми в бизнес-классе.
Виктория отметила, что сначала в салоне возникла паника. Стюардессы начали искать медиков, и на помощь пришли сразу два врача — акушерка и хирург. Они помогли ей при родах, за что последняя им активно способствовала. В итоге на свет появился здоровый мальчик.
Младенец появился на свет в небе над Гренландией, и экипаж решился на экстренную посадку в Исландии. Мать и ребенок переданы врачам, а папа с остальными детьми остались в Исландии.
Позже самолет продолжил путь в Нью-Йорк. Дональд Трамп не раз высказывался о возможности присоединения Гренландии к США, однако Дания уверяет, что остров не будет передан.
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