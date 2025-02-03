В США заявили о приостановке введения пошлин против Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что на протяжении месяца не будет вводить пошлины на товары из Мексики, чтобы провести переговоры с представителями страны. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Штатов анонсировал личное участие в переговорах с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум для решения разногласий вокруг трафика наркотиков через южную границу США.

Со слов Трампа, решение о приостановке введения пошлин было принято при участии госсекретаря Марка Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей из Мексики. Президент США уточнил, что с «нетерпением» ждем личной встречи с главой соседнего государств, чтобы попытается достичь договоренности.

Ранее сообщалось о том, что Трамп готов провести встречи с представителями России и Украины.