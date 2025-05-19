В Ставропольском крае мальчик погиб на детской площадке

Мальчик погиб на детской площадке под Буденновском после того, как на него упала игровая конструкция. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура Ставропольского края.

Согласно предварительным сведениям, трагедия случилась 18 мая в поселке Херсонском. В результате падения спортивно-игровой конструкции скончался 11-летний мальчик. По факту произошедшего идут следственные действия, ход и итоги которых находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее стало известно о том, что Египте погиб четырехлетний россиянин, который находился на отдыхе вместе с родителями. Несовершеннолетний сорвался с края «бесконечного бассейна» и получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.