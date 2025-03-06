В Турции заявили о возможной отправке «миротворцев» на Украину

Турция вместе с другими государствами изучит варианты участия в возможной «миротворческой» миссии на Украине. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet и сослалась на свой источник в Минобороны страны.

Согласно публикации, вариант содействия миссии будет оценен вместе с другими заинтересованными сторонами, если такой сценарий сочтут необходимым для установления региональной и мировой стабильности.

В министерстве подчеркнули, что Анкара внимательно наблюдает за высказываемыми дипломатическими инициативами, которые направлены на окончание продолжающегося противостояния. Источник газеты также сказал, что Турция убеждена в том, что «справедливый и прочный мир может быть достигнут посредством равного и справедливого представительства всех сторон».

Ранее стало известно, что Турция готовится к вероятному противостоянию с членами «Рабочей партии Курдистана». Если последние откажутся сложить оружие, турки планируют начать операции военного характера.