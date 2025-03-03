Турция начала продумывать шаги на случай, если РПК не сложит оружие

Турция начала подготовку к возможным военным операциям против «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на случай, если она не сложит оружие. Об этом сообщило издание Hürriyet.

Накануне с призывом о разоружении выступил представитель правящей в Турции партии Омер Челик. Он отмечал, что Анкара не будет вести никаких переговоров с «террористическими организациями», и указал только на одну возможность для партий — сложить оружие.

В субботу, 1 марта, признанная в Турции террористической РПК объявила о прекращении огня после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное наказание на острове Ирмалы. Ранее он подчеркивал необходимость разоружения и прекращения активной борьбы.

Тем не менее, как пишет издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности возобновить военные операции против РПК, если она не выполнит требования по разоружению. Власти уже начали подготовку к возможным операциям, учитывая, что РПК, особенно Кандиль (лагерь РПК на севере Ирака), пока не проявила ясных намерений выполнить этот призыв.

Ожидается, что в течение ближайших двух-трех месяцев Анкара будет осуществлять мониторинг ситуации и определит временные рамки выполнения процесса разоружения. Кроме того, Турция разработала механизмы передачи оружия, в том числе с территории Ирака и Сирии.

Исторический конфликт Турции и РПК продолжается с 1984 года. В 2015 году противостояние возобновилось.

Ранее издание Türkiye сообщило, что Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны.