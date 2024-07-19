В Запорожской области по графику будут отключать электричество

В Запорожской области из-за работ с генерирующим электроэнергию оборудованием введен график временных отключений электричества. Об этом на своей официальной странице написал губернатор региона Евгений Балицкий.

В своем послании он попросил местных жителей с пониманием отнестись к неудобствам, а еще запастись водой. Специалисты занимаются стабилизацией дефицита мощности. Перед оперативными службами и администрациями населенных пунктов поставлена задача организовать все условия, необходимые для обыкновенной жизни без электричества.

При этом, социальные объекты и лечебные учреждения подключили к генераторам, чтобы они продолжали работу в стандартном режиме. Также глава региона заявил, что решение ввести подобный график принял системный оператор в связи с увеличением нагрузки в энергосистеме южных регионов страны.

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