Ваши деньги заморожены: Госдума предлагает ввести период охлаждения для сделок с квартирами

Покупка квартиры на вторичном рынке может стать безопаснее. В Госдуме разрабатывают законопроект, вводящий обязательный период охлаждения для таких сделок. Инициатива предполагает, что денежные средства от продажи недвижимости не будут сразу поступать продавцу. Банк будет удерживать их на специальном счете в течение недели.

Этот период даст покупателю возможность тщательно проверить все документы, включая юридическую чистоту квартиры и дееспособность продавца. Необходимость в подобной мере возникла из-за массового перетока граждан на рынок готового жилья. Это произошло после резкого роста цен на новостройки и усложнения получения ипотеки на первичное жилье. Аналогичный механизм с периодом охлаждения уже успешно применяется в России с сентября при оформлении крупных потребительских кредитов.

