Семья из Люберец может лишиться квартиры из-за доверчивой пенсионерки: удастся ли отстоять жилплощадь

В Люберцах семья лишилась денег и может остаться без квартиры из-за пожилой женщины, которую обманули мошенники. Это не первый подобный случай за последний год. Удастся ли семье вернуть себе купленную квартиру, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По данным СМИ, украинские мошенники вынудили бывшую хозяйку на продажу жилья и попытку подрыва военного, а теперь пенсионерка пытается оспорить сделку и вернуть себе квартиру. На данный момент недвижимость находится под арестом, а семья, честно заплатившая за жилплощадь, пытается ее вернуть через суд.

По словам эксперта, если никаких обременений в отношении действий пенсионерки не было, если доверенность лицу, которое действовало от ее имени, выдавала она, то в данной ситуации нет оснований на признание сделки недействительной.

«Тем более, что деньги переданы. Следовательно, семья вступает в права на собственность на законных основаниях. То, что суд наложил арест, — это вполне закономерная и правильная процедура для обеспечения сохранности квартиры от последующей перепродажи. Поэтому в данной ситуации нужно дождаться решения суда, потому что мы руководствуемся общей информацией, а деталей и обстоятельств сделки и всех участников у нас нет», — добавил Капштык.

Тем не менее, продолжил юрист, по первичным признакам признать сделку недействительной не удастся.

«Учитывая, что непосредственно сам покупатель-то не оказывал никакого давления. И ни в какое заблуждение ее не вводил, и не призывал совершать теракт», — заключил эксперт.

Ранее врачи раскрыли, как обширный инсульт повлияет на жизнь солистки группы «Город 312».