Весь регион под угрозой: Гладков предупредил о возможном обесточивании Белгородчины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о почти катастрофической ситуации с энергоснабжением в регионе, пишет «Ъ». Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания.

По словам Гладкова, масштаб потерь энергетических мощностей беспрецедентен, и проблема в ближайшее время может затронуть всех 1,5 млн жителей и все 22 муниципалитета области.

В результате ракетного удара ВСУ, который произошел в ночь на 9 января, свыше 550 тыс. человек остались без электричества и отопления. Почти 200 тыс. жителей лишились водоснабжения и водоотведения.

Глава региона отметил, что последствия могли бы быть серьезнее, если бы не работа резервных генераторных установок.

Отдельную критику Гладкова вызвало поведение коммерческих предприятий Белгородской области. Губернатор высказался о закрытии магазинов одноименной российского сети супермаркетов во время отключений электричества и поручил подготовить обращение в прокуратуру для взаимодействия с материнской компанией.

«Мы не будем снимать генераторы с котельных, школ и детских садов и ставить их на торговые сети. Покупать за бюджетные деньги, снимая с ремонта дорог, содержания школ и детсадов, мы не будем. Это коммерческие предприятия, которые зарабатывают большой объем прибыли, и могут позволить защитить свою же собственность», — подчеркнул Гладков.

Губернатор добавил, что в области продолжают проводится подомовые обходы, в ходе которых жителям рекомендуют по возможности приобрести собственные генераторы. Он напомнил, что в нынешних условиях защита дома находится, в первую очередь, в руках собственников.

