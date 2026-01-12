В 35-градусный мороз жители хабаровского поселка остались без отопления

В воскресенье, 11 января, в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района отключили отопление, проинформировал телеграм-канал прокуратуры Хабаровского края. Столбик термометра в этот день опустился ниже отметки в -35 градусов, сообщил URA.RU.

По данным издания, в понедельник, 12 января, температура в регионе достигла 37 градусов мороза. Специалисты выполняют ремонтные работы, которые находятся под контролем прокуратуры. В ведомстве предварительно установили, что подача холодного и горячего водоснабжения, а также тепловой энергии прекращена из-за аварии на коммунальных сетях.

По информации ведомства, без отопления находятся многоквартирные дома и социальные учреждения. Деятельность должностных лиц ресурсоснабжающей организации будет проверена сотрудниками прокуратуры. Кроме того, внимание уделят органам местного самоуправления.

Особый акцент в региональной прокуратуре намерены сделать на анализе процедуры корректировки платы при оказании услуг, не соответствующих установленным стандартам качества.

Ранее сообщалось, что в Бурятии многодетная семья погибла после отключения электричества в доме в сильный мороз.