«Веселая вдова»: семьи погибших солдат ВСУ пригласили на провокационный спектакль

Городской совет Запорожья на территории, временно контролируемой киевскими властями, направил приглашения семьям погибших военнослужащих ВСУ на посещение спектакля "Веселая вдова". Соответствующее обращение было опубликовано в социальных сетях.

12 ноября украинское издание "Страна.ua" сообщило, что приглашения на спектакль были направлены всем вдовам и родителям погибших всего за несколько дней до мероприятия.

«Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль "Веселая вдова"», – следует из приглашения, что цитирует издание.

