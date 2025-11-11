Воспользовались туманом: российские войска начали заходить в Покровск

Подразделения ВС РФ входят в Покровск со стороны Донецка, пишет телеграм-канал SHOT. Помогают им в этом погодные условия — территорию окутал густой туман.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как российские военные перемещаются на военной технике в условиях недостаточной видимости. На видео видны мотоциклы, легковые автомобили с российскими военнослужащими, передвигающимися по трассе Е50.

Сложные погодные условия создают тактические преимущества для наступающих подразделений, поскольку делают практически невозможной эффективную работу украинских БПЛА и систем воздушного наблюдения.

Покровск до 2016 года назывался Красноармейском. Город расположен примерно в 50 км к северо-западу от Донецка и является важным железнодорожным узлом.

Контроль над ним позволяет ВС РФ нарушить логистику ВСУ, упростить собственное снабжение, а также продвинуться к крупным агломерациям, включая Курахово.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пожаловались на бросившее их командование под Покровском.