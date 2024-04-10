Весенняя школа вожатых открылась в Подмосковье

«Школа вожатых» предоставляет возможность развить навыки в педагогическом направлении, обрести новые знакомства, работать в команде, получать полезные знания и углубиться в структуру работы с детьми разного возраста», — говорится в сообщении.

Участникам расскажут о профессиональной этике, об истории российских студенческих отрядов, с ними также разберут педагогические ситуации. После прохождения обучения кандидатам предстоит сдать экзамен, в случае его успешной сдачи им вручат свидетельство о прохождении Школы вожатых государственного образца. После этого вожатые смогут работать в лагерях на территории Московской области и других регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.