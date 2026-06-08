Ветеринар назвал самый эффективный способ защиты собаки от клещей

С наступлением теплого сезона в Подмосковье активизировались клещи. Главная задача владельца — не просто избежать укуса, а защитить питомца от опасных заболеваний. Ветеринарный врач Андрей Вагнер в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, какие средства защиты собак наиболее эффективны и как правильно действовать при укусе паразита.

Чем защитить собаку?

Для защиты собак используются несколько видов препаратов. Самые распространенные — капли на холку, которые отпугивают паразитов. Также существуют спреи: их запах не нравится клещам, поэтому они не задерживаются на обработанном животном. По словам врача, капли и спрей лучше комбинировать — так защита становится сильнее.

Однако самым надежным способом профилактики специалист считает таблетки от клещей. Когда паразит кусает собаку, действующее вещество начинает работать, и клещ погибает, не успев передать инфекцию. Именно поэтому таблетки — оптимальный вариант. Выбор препарата зависит от бюджета, но покупать их стоит только у официальных поставщиков, чтобы не нарваться на контрафакт.

Что делать, если клещ укусил?

Паниковать не стоит. Клеща аккуратно удаляют специальным приспособлением для выкручивания. Место укуса обрабатывают ветеринарным спреем или спиртовой салфеткой.

Сразу после укуса везти собаку в клинику не нужно. Но за состоянием питомца следует наблюдать несколько дней. Симптомы инфекции проявляются не сразу, а через 3-5 суток. Владельца должны насторожить:

вялость и сонливость;

отказ от еды;

высокая температура;

кровь в выделениях.

При появлении этих признаков необходимо как можно быстрее обратиться за ветеринарной помощью.

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