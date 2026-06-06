Капли, спреи или таблетки: какой способ защиты собаки от клещей самый эффективный

С наступлением теплого сезона в Подмосковье активизируются клещи, представляющие опасность для домашних животных. О том, какие средства защиты собак наиболее эффективны и как действовать при укусе клеща, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ветеринарный врач Андрей Вагнер.

По словам специалиста, главная задача владельца — не просто избежать укуса клеща, а защитить питомца от опасных заболеваний, которые переносят паразиты.

Чем защитить собаку?

Для защиты собак используются несколько видов препаратов. Наиболее распространены капли на холку, которые отпугивают паразитов. Также существуют специальные спреи, запах которых не нравится клещам, поэтому они стараются не задерживаться на обработанном животном. Если используются капли, желательно дополнительно обрабатывать собаку спреем. Такая комбинация помогает усилить защиту от укусов.

Однако самым надежным способом профилактики специалист считает таблетки от клещей.

«Когда клещ кусает собаку, действующее вещество начинает работать, и паразит погибает, не успев передать инфекцию. Поэтому животное не заболевает. Именно по этой причине таблетки считаются оптимальным вариантом защиты», — рассказал врач.

Выбор таблеток зависит от финансовых возможностей человека, отметил он. Главное — приобретать препараты у официальных поставщиков и следить, чтобы товар не оказался контрафактным.

Что делать, если клещ все-таки укусил?

Если клещ все же присосался к собаке, паниковать не стоит. Его необходимо аккуратно удалить с помощью специального приспособления для выкручивания клещей. После удаления место укуса желательно обработать ветеринарным спреем или спиртовой салфеткой, объяснил ветеринар.

По его словам, сразу после укуса вести животное в ветеринарную клинику не требуется. Однако за состоянием необходимо наблюдать в течение нескольких дней.

«Даже если клещ был переносчиком инфекции, симптомы появляются не сразу. Обычно заболевание начинает проявляться через 3–5 суток. Владельцев должны насторожить вялость, сонливость, отказ от еды, высокая температура и появление крови в выделениях», — предупредил ветеринар.

При появлении таких признаков необходимо как можно быстрее обратиться за ветеринарной помощью.

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