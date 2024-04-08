Власти сообщили о множественных взрывах в Киевской области

В Киевской области под утро понедельника, 8 апреля, гремят сильные взрывы, проинформировали в своем аккаунте в соцсетях представители Киевской областной военной администрации.

Там добавили, что в регионе в настоящее время звучат сирены воздушной тревоги.

«Киевская область. Силы ПВО работают», — говорится в сообщении военной администрации.

О характере взрывов, повреждениях и пострадавших не уточняется.

Согласно онлайн-данным украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена в соседней с Киевской Житомирской области, а также в Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.