Вокальный ансамбль «Созвездие» из Волоколамска отпраздновал 15-летие

В зале Дома культуры «Текстильщик» Центра культуры и творчества «Родники» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное празднованию 15-летия вокального ансамбля «Созвездие» из Волоколамска.

Концерт «Мы мир раскрасим голосами» собрал много зрителей и почетных гостей. Так, мероприятие посетила председатель Совета депутатов Волоколамского округа Татьяна Шаргаева. Она призналась, что является поклонницей творческого коллектива и давно наблюдает за его успехами. Татьяна Николаевна поздравила ансамбль «Созвездие» с 15-летием.

Татьяна Шаргаева поблагодарила коллектив за преданность искусству. Почетная гостья вручила благодарственные письма руководителю коллектива Наталье Усовой и его ведущим исполнителям.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Наталья Усова также была награждена знаком Московской областной Думы «За труды» за личный вклад в развитие культуры. Полученная награда — знаковое событие для всего коллектива и символичное завершение насыщенной страницы в творческой деятельности Натальи Усовой как руководителя «Созвездия». Наталья Усова всегда проявляла свои организаторские способности, а также вносила существенный вклад в развитие коллектива.

Ансамбль «Созвездие» с первого дня существования радовал слушателей разнообразным репертуаром. В праздничный вечер были исполнены самые лучшие номера, которых за годы существования коллектива накопилось много. Зрителей радовали традиционными народными песнями, композициями в современной обработке и эстрадными произведениями.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

«Бурные аплодисменты, искренние эмоции и слова благодарности зрителей стали хорошим доказательством того, что «Созвездие» по-прежнему светит ярко!» — отметили в Администрации муниципалитета.

В завершении праздничного торжества в адрес коллектива прозвучали поздравления от директора ЦКТ «Родники» Сергея Широкова. Он вручил памятные награды и преподнес юбилейный торт. В завершении прозвучал праздничный салют.