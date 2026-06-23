Волонтеры из Котельников сшили 68 одеял-невидимок для бойцов СВО

В подмосковных Котельниках продолжает свою работу волонтерская группа «Золотые руки Ангела». В комнате на Белой Даче постоянно работают швейные машинки — здесь обычные женщины, жители города, шьют противотепловизонные одеяла для фронта. Проект стал возможен благодаря победе в конкурсе президентских грантов.

Задача была непростая — изготовить 50 одеял. Но за полтора месяца волонтеры перевыполнили план и сшили 68 штук. Каждое из них — это спасенная жизнь, поэтому рукодельницы работали без выходных.

Противотепловизионное одеяло состоит из пяти слоев и бывает двух цветов. Ткань режут, шьют подобие пододеяльника, а главная защита — слои тафеты. Внутрь закладывают синтепон или холкон. Главное — никаких дырок или проколов, иначе тепловизор или дрон заметят укрытие. Каждый шов здесь действительно имеет значение.

Руководитель проекта Валентина Зюзь рассказала, что особенно приятно получать обратную связь от бойцов. Одеяла доходят до земляков из Котельников, и те благодарят волонтеров — это главная награда для всех участниц.

Сейчас группа шьет и карематы — складные коврики для вылазок, которые заказали разведчики. В команде около 50 человек — соседи и знакомые. Несколько раз в неделю отправляются машины с гуманитарной помощью: маскировочные сети, пончо, карематы.

«Золотые руки Ангела» доказывают: победа куется не только на передовой. В подмосковном городе есть люди, которые трудятся, чтобы бойцы вернулись домой.