Волшебство на сцене: в Подольске покажут пластический спектакль «Мэри Поппинс»

В воскресенье, 29 июня, парк культуры и отдыха «Дубрава» в микрорайоне Климовск превратится в театральную площадку. Студия танца «Созвездие» представит пластический спектакль «Мэри Поппинс» — яркое хореографическое шоу с выразительной хореографией, необычными костюмами и атмосферой детства. Вход для всех желающих свободный, возрастное ограничение — 6+.

Знаменитая история о самой идеальной няне в мире получит новое прочтение на сцене под открытым небом. Танцевальный коллектив «Созвездие» подготовил пластический спектакль, в котором привычный сюжет заиграет языком тела, музыки и ярких образов. Зрителей ждут динамичные танцевальные номера, смена декораций и узнаваемые персонажи — от строгой Мэри Поппинс до забавных обитателей лондонских улиц.

Организаторы обещают погружение в мир волшебства и ностальгии, где каждый найдет что-то свое: дети — удивительные приключения, взрослые — теплое воспоминание о любимой книге и фильме. Спектакль рассчитан на семейный просмотр.

Мероприятие пройдет в парке «Дубрава» по адресу: улица Победы, 3. Начало в 19:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+. Гостей приглашают провести воскресный вечер в атмосфере танца и доброй сказки.