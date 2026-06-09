Восемьдесят литров на троих: назван идеальный объем бойлера, чтобы помыться хватило всем
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В Подмосковье стартовал сезон профилактических отключений горячей воды. Одни жильцы достают кастрюли и чайники, другие в панике бегут в магазин за первым попавшимся бойлером. Как объяснил корреспонденту REGIONS эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов, оба подхода — не лучший выход. Специалист рассказал, почему семья из трех человек утонет в слезах с бойлером на 50 литров, какая проводка не потянет мощный проточник и на чем нельзя экономить при покупке.
Лето для коммунальщиков — горячая пора в прямом смысле. Трубы меняют, системы промывают, а жильцы традиционно страдают. Но, как показывает практика, две недели без горячей воды могут стать поводом не для стресса, а для разумного вложения в собственный комфорт. Главное — не купить первое, что попадется на глаза.
Проточный или накопительный: дуэль систем
Эксперт Руслан Смирнов пояснил, что большинство покупателей спотыкаются именно об этот вопрос. Проточный водонагреватель хорош для летнего режима: открыл кран — потекла теплая вода. Ему не нужен громоздкий бак, он компактно вешается на стену. Но есть нюанс: такие аппараты потребляют огромную мощность — от 3 до 10 киловатт и выше. Старая проводка в хрущевке может просто задымиться.
Накопительный бойлер действует иначе. Он греет воду в баке несколько часов, зато потом отдает ее стабильно и без перепадов температуры. Для семьи, где кто-то моет посуду на кухне, а кто-то принимает душ в ванной, это спасение. Если горячая вода нужна только на время летних отключений и в квартире хорошая электропроводка, можно рассмотреть проточный водонагреватель. Для семьи из нескольких человек чаще всего удобнее накопительные модели.
Какой объем бака не даст поругаться с родными
Самая распространенная ошибка — экономия на литраже. Покупатель видит маленький симпатичный бойлер на 30 литров, радуется цене и компактности. А потом выясняется, что один человек уже израсходовал всю теплую воду, а второй вынужден ждать следующего нагрева полчаса.
Эксперт составил примерную шкалу подбора объема в зависимости от количества жильцов. Вот основные ориентиры:
- Один человек — бак на 30-50 литров. Этого хватит, чтобы помыться самому и сполоснуть посуду.
- Два-три человека — от 80 литров. Меньше — постоянные конфликты за очередность в душе.
- Четыре человека и больше — от 100 литров и выше. Лучше смотреть модели на 120-150 литров, чтобы всем хватило.
Для семьи из двух-трех человек эксперт советует выбирать модели на 80 литров. Если в квартире живут четыре человека и больше, стоит смотреть на объем от 100 литров.
На что обратить внимание перед покупкой: чек-лист
Прежде чем отдать деньги, эксперт советует проверить четыре ключевых параметра. Вот список, который поможет не прогадать:
- Состояние проводки. Самое важное. Если дом старый, а пробки выбивает даже от чайника, о мощном бойлере можно забыть. Нужен вызов электрика и, возможно, замена кабеля.
- Материал внутреннего бака. Самые живучие — нержавейка и качественная эмаль. Дешевые покрытия трескаются через пару лет, и бойлер начинает течь.
- Толщина теплоизоляции. От нее зависит, как долго вода будет оставаться горячей после отключения прибора. Хороший слой пенополиуретана экономит кучу денег на электроэнергии.
- Тип нагревательного элемента («сухой» или «мокрый»). «Сухие» тэны не контактируют с водой, поэтому на них не образуется накипь. Служат намного дольше, но и стоят дороже.
Где ставить и как не убить покупку за год
Место расположения бойлера — тоже наука. Чем ближе прибор к смесителю, тем быстрее из крана потечет горячая вода и тем меньше тепла потеряется по дороге. Эксперт советует не замуровывать водонагреватель в шкаф впритык к стене — нужен доступ для обслуживания.
И главный враг любого бойлера — жесткая вода. В Подмосковье с этим часто беда. Накипь убивает тэны, а заодно и кошелек владельца.
«Самая распространенная причина поломок — накипь. Особенно актуальна эта проблема для регионов с жесткой водой. Поэтому водонагреватель желательно обслуживать хотя бы раз в год: проверять состояние нагревательного элемента и магниевого анода», — рассказал специалист.
За какие функции не стоит переплачивать
Современные модели умеют управляться со смартфона, показывать температуру на цветном дисплее и даже строить графики потребления энергии. По мнению эксперта, 90 процентов этих опций — пустой маркетинг. Человек настраивает бойлер один раз и больше не лезет в панель управления.