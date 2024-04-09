Возможности подмосковного Центра содействия строительству представят на форуме-выставке «Госзаказ»

На форуме-выставке «Госзаказ» будут представлены возможности Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, сообщила пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Мероприятие состоится в середине мая. Так, в составе подмосковной делегации руководство ЦСС представит результаты цифровой трансформации центра и новые подходы в сопровождении проектов строительства нежилых объектов.

Напомним, ЦСС помогает инвесторам и застройщикам приступать к реализации идей без лишних процедур. Каждый объект сопровождает персональный менеджер, который в том числе помогает подготавливать проектную документацию и получать необходимые согласования без лишних барьеров.

Только с начала года при помощи подмосковного Центра содействия строительству в регионе ввели в эксплуатацию свыше 260 нежилых объектов, общая площадь которых составила около миллиона «квадратов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил важные кадровые решения в правительстве региона.

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