Врач назвала самые распространенные заболевания поколения Z

Врач выявила наиболее распространенные болезни у зумеров. В беседе с «Лентой.ру» она связала их с образом жизни и влиянием современных факторов.

Кардиолог Каролина Май отметила, что у поколения зумеров чаще, чем у других, встречаются определенные заболевания. По ее словам, наиболее распространены депрессия и тревожность, что связано с нестабильностью в мире, завышенными ожиданиями, в том числе из-за соцсетей, и неуверенностью в будущем.

Кроме того, зумеры часто сталкиваются с проблемами концентрации внимания и СДВГ. Май также упомянула, что молодые люди жалуются на головные боли, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и ухудшение зрения.

Врач подчеркнула, что это во многом связано с образом жизни и постоянным использованием гаджетов. Хронический стресс может приводить к ранней седине и выпадению волос, а недостаток физической активности — к избыточному весу, увеличивая риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

