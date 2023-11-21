Врачи НИКИ детства провели выездной медосмотр в Новом городке

Специалисты НИКИ детства провели выездной медосмотр в Новом городке в Щелково, сообщает РИАМО. В поселок приехали нефролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог и пульмонолог.

Врачи проводят прием в мобильном комплексе, он оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием. Состав бригады формируется по запросу поликлиники. Предварительно проводится запись пациентов на обследование.

«По времени все приходят, нет очередей. Предварительно наши педиатры подготавливают для консультации необходимые анализы, если требуется», - рассказала терапевт высшей категории Медвежье-Озерской амбулатории Щелковской больницы Инна Ипатова.

В рамках подобных выездов с начала года специалисты института провели осмотр более десяти тысяч маленьких пациентов. В случае необходимости детей направляли на углубленную диагностику или госпитализировали.