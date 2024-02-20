ВС РФ освободили от ВСУ сотни квадратных километров по всем направлениям

Российские военные с начала наступательных действий на территории Украины освободили больше 317 километров от украинских военных. Об этом сообщает глава российского Минобороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости во вторник, 20 февраля.

Сергей Шойгу уточнил, что такого прогресса удалось достичь во всех направлениях, в которых велись наступательные действия российских войск, и усилиями военных ВС РФ было освобождено больше 317 квадратных километров.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что власти в ДНР заявили о полном завершении операции по зачистке Авдеевки. При этом работы по разминированию и ряду других операций до сих пор продолжаются. Подробности о продвижении российских войск читайте в нашем материале.