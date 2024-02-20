На XI съезде «Молодой гвардии Единой России», председатель Народного совета ДНР Артем Жога объявил о завершении операции по зачистке города Авдеевка российскими подразделениями.

Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, военные совершили успешную операцию по освобождению города от противников и в настоящее время проводят работы по разминированию и другие необходимые операции.

Заявление Жоги подчеркивает продвижение российских военных сил на территории, которая до этого контролировалась Вооруженными силами Украины. Он также отметил, что освобожденный от противника город станет отправной точкой для дальнейших действий российских военных.

Ранее мы писали о том, что премьер Кобахидзе заявил, что Грузия не станет присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на давление украинских властей.