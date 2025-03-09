Все помогавшие ВСУ с разведданными западные специалисты покинули Киев

Команда западных экспертов, предоставлявших ВСУ поддержку в сборе и анализе разведданных со спутников, покинула Киев, сообщает The Time со слов своих источников.

В начале недели, 4 марта, администрация Белого дома приняла решение временно остановить оказание военной поддержки Украине. Это решение было принято на фоне напряжённых переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского, которые состоялись 28 февраля.

Уже на следующий день, 5 марта, Министерство обороны США прекратило предоставлять Украине разведывательную информацию, касающуюся боевых действий против России.

В беседе с Time источник выразил мнение, что нежелание Вашингтона делиться информацией с украинскими военными даёт преимущество российским войскам.

Сообщается, что иностранные эксперты, которые консультировали украинские вооруженные силы в области разведки, больше не находятся на территории Украины.

«Никого не осталось», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

А премьер Британии Стармер, в свою очередь, намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.