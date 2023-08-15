«Всегда перед дорогой заезжают к папе на кладбище»: двое ребятишек потеряли отца на СВО

Геннадий Баюр из Брянской области еще в школе решил стать военным. Сам стал десантником и брата за собой увлек. Геннадий дослужился до комбата и на СВО попал в первых рядах. Только сейчас мать бойца Наталья поняла, какая у сына была сложная работа.

Командовать батареей — не баклуши бить. А еще эти прыжки с парашютом, которые заставляли Наталью волноваться каждый раз: нормально ли приземлится?

Баюр бывал и на учениях, и в реальной боевой обстановке. Ранее помогал наводить порядок в Сирии. Геннадию за годы его службы вручили несколько медалей: «За отличие в военной службе» II и III степени, «За воинскую доблесть» и медаль генерала армии Маргелова.

«Его жена Алена говорила: «Принесет медаль за службу, тихонечко ее положит и не говорит никому». Такой был скромный, — рассказывает мама Наталья журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С детства Гена любил рыбалку, да и просто отдыхать на природе. Когда у него появилась своя семья, эти увлечения он передал детям. Сын Ваня и дочка Маша любили отца. Ваня постарше, поэтому он еще помнит, как с папкой ходил удить рыбу. Ребята тяжело перенесли весть о гибели отца на СВО.

«Сынок Ванька очень похож на папу, только сегодня уехали от нас. У нас были все лето и Ванька, и Машенька. Всегда перед дорогой они заезжают к папе на кладбище. И Алена, жена любимая осталась. Но нам надо быть сильными, чтобы Генка радовался за нас», — утешает себя женщина.

Указом президента от 28 марта 2022 года Геннадию Баюру дали орден Мужества посмертно. Воина похоронили с воинскими почестями в деревне Никольская Слобода Брянской области. А год назад в родной школе комбата поставили мемориальную доску. Открывал ее Ваня, сын героя.

О том, как Геннадий Баюр оказался на передовой и как погиб, читайте в нашем материале.